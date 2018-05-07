Федерация шахмат России официально поддержит кандидата на пост главы FIDE в июне

Выборы президента FIDE пройдут в сентябре 2018 года в Батуми. Илюмжинов возглавляет организацию с ноября 1995 года.

"Пока у нас нет возможности детально проанализировать тикет Илюмжинова (предвыборную команду кандидата, члены которой являются претендентами на включение в президентский совет FIDE — прим. ТАСС), но так как времени мало, и чтобы не мешать его предвыборной кампании, решили поддержать. Хотя впереди еще консультации с МИД министерством спорта относительно некоторых кандидатов из тикета", — заявил Глуховский.

"В конце июня ФШР должна отправить письмо в FIDE, где должна уже официально указать своего номинанта, это основной следующий шаг. До этого времени могут быть изменения. Но пока ФШР выразила, можно сказать, предварительную поддержку Кирсану Николаевичу", — добавил он.

В команду Илюмжинова вошли Бехджет Иса Пакколи (Косово) — кандидат в заместители президента, Глен Старк (США) — генеральный секретарь, принцесса Раджадарасри Джаянкура (Таиланд) — вице-президент, Инал Шерипов (Бельгия) — вице— президент, Тахар Баттих (Тунис) — казначей, Маир Мамедов (Азербайджан), Смбат Лпутян (Армения), Ян Чжунань (Китай) — номинированные вице-президенты, Вилли Иклики (Израиль) — исполнительный директор, Филип Алимо (Гана) — пресс-атташе.