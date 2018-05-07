Федерация шахмат России поддержит Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский подвел итоги заседания Наблюдательного совета ФШР, на котором рассматривались кандидатуры на пост главы Международной федерации шахмат ( ФИДЕ ). По его словам, члены Набсовета проголосовали за действующего президента организации Кирсана Илюмжинова

Отмечается, что за Илюмжинова проголосовали 11 членов Наблюдательного совета ФШР из 19. Остальные приняли решение воздержаться от голосования.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября.