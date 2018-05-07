В СК Вороново пройдёт турнир по шахматам

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В это воскресенье на базе спортивного комплекса «Вороново» состоится очередная встреча любителей игры в шахматы.

По сообщению организаторов мероприятия принять участие в интеллектуальной игре может каждый желающий житель поселения Вороновское.

— Мы регулярно проводим турниры по шахматам, и стоит отметить, что они пользуются популярностью среди населения, так что ждём всех желающих — отметили в администрации спортивного учреждения.

Шахматный турнир состоится 13 мая по адресу: п. ЛМС, мкр-он «Центральный» д.40 стр.1. Начало в 17.30.