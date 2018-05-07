Ещё
В СК Вороново пройдёт турнир по шахматам
Далее:
Читайте также:
Ещё

В СК Вороново пройдёт турнир по шахматам 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото:архивное
В это воскресенье на базе спортивного комплекса «Вороново» состоится очередная встреча любителей игры в шахматы.
По сообщению организаторов мероприятия принять участие в интеллектуальной игре может каждый желающий житель поселения Вороновское.
— Мы регулярно проводим турниры по шахматам, и стоит отметить, что они пользуются популярностью среди населения, так что ждём всех желающих — отметили в администрации спортивного учреждения.
Шахматный турнир состоится 13 мая по адресу: п. ЛМС, мкр-он «Центральный» д.40 стр.1. Начало в 17.30.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Молодые парламентарии провели благоустройство памятного знака в Безобразово Обучающиеся Школы №2073 приняли участие в Вороновской миле На Вороновской трассе был побит мировой рекорд по спортивной ходьбе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева выступила с официальным заявлением37
Кабаева дала откровенное интервью153
Определено будущее гражданство Медведевой9
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера96
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии34
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение