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Ученые: Шахматы продлевают жизнь
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Ученые: Шахматы продлевают жизнь 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Опытные шахматисты имеют все шансы прожить более долгую жизнь по сравнению с теми, кто далек от этого вида спорта, выяснили ученые из Австралии.
Результаты исследования были опубликованы в научном журнале PLoS One. Науке давно известно, что физически активные люди живут дольше, чем те, кто к спорту равнодушен. Но вот с интеллектуальными видами спорта до недавних пор все было не столь однозначно. К примеру, некоторые ученые утверждали, что карьера профессионального шахматиста может даже сократить жизнь из-за умственных перенапряжений. В подтверждение приводились факты об умерших от инсульта чемпионах мира по шахматам или же истории об игроках, скончавшихся прямо во время шахматной Олимпиады в Норвегии в 2014 году.
Чтобы доказать или опровергнуть влияние шахмат на долголетие, ученые проанализировали данные об известных гроссмейстерах и олимпийских медалистах из 28 стран, уже умерших и ныне живущих. Как выяснилось, успешные шахматисты живут на 10 процентов больше средней продолжительности жизни в той стране, откуда они родом.
Ученые полагают, что это можно объяснить, в частности, более здоровым образом жизни шахматистов: сложно представить гроссмейстера, имеющего нездоровую привязанность к алкоголю. Также шахматы снижают риск деменции и других заболеваний мозга. Кроме того, титул гроссмейстера повышает социально-экономический статус человека, что неизбежно сказывается на качестве его жизни.
К слову, старейший в мире гроссмейстер — Юрий Авербах — живет в России. В этом году он отметил 96-летие.
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