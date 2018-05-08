Ученые: шахматы продлевают жизнь на несколько лет

Исследование влияния интеллектуальных видов спорта на продолжительность человеческой жизни позволило его авторам, ученым из Австралии, обнаружить склонность к долголетию у людей, увлеченных игрой в шахматы.

«Шахматисты живут дольше обычных людей в среднем на 7 лет», — заявили научные специалисты после изучения данных более 16 тысяч шахматистов, сообщает VistaNews.

Австралийские исследователи проанализировали медицинскую информацию о профессиональных шахматистах, проживавших в период с 1950 по 2017 год. Авторы проекта сравнили среднее количество прожитых шахматистами с аналогичным показателем обычного человека. В результате преимущество игроков в шахматы в этом плане стало для ученых очевидным — оказалось, что страстные поклонники шахмат тенденциозно отличаются своим долгожительством.

«Шахматисты живут дольше обычных людей, не увлекающихся данным видом спорта. Это может быть связано с регулярной тренировкой мозга, а также с постоянной практикой здорового образа жизни, поддержание которого является необходимым атрибутом профессионального шахматиста для того, чтобы оставаться в форме», — поделились своим мнением специалисты.

Проводившиеся до этого научные изыскания уже демонстрировали, что интеллектуальная деятельность, требующая от человека запоминания и вспоминания, а также творческого подхода (заучивание песен, разгадывание кроссвордов, овладение компьютерными навыками в пожилом возрасте, обучение танцам, рисованию, лепке), помогает создавать и укреплять связи между нейронами головного мозга, что способствует долголетию. В то же время исследователи отмечают: изучение обнаруженной ими особенности далеко от своего завершения, поэтому не исключено, что причина более продолжительного существования сторонников интеллектуальных видов спорта кроется не в выборе занятия, а связана с другими факторами, и их еще предстоит выделить отдельно. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были озвучены пять простых рекомендаций, следование которым позволяет продлить молодость мозга.