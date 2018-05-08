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Эсеры предложили запретить премьер-министру участие в политических партиях
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Эсеры предложили запретить премьер-министру участие в политических партиях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЭСЕРЫ ВНЕСЛИ В ГД ПРОЕКТ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ЧЛЕНСТВО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РФ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ — БАЗА ДАННЫХ ГД  РИА НОВОСТИ
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