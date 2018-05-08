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В шахматном клубе ГБУ «ФАВОРИТ» прошел праздничный детско-юношеский турнир по шахматам «Крюковский рубеж»
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В шахматном клубе ГБУ «ФАВОРИТ» прошел праздничный детско-юношеский турнир по шахматам «Крюковский рубеж» 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
7 мая в шахматном клубе ГБУ «ФАВОРИТ» прошел праздничный детско-юношеский турнир по шахматам «Крюковский рубеж», посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
В нем приняли участие 13 воспитанников шахматных клубов «Спартаковец» и «ФАВОРИТ».
Соревнование прошло в 6 туров по швейцарской системе, с применением компьютерной жеребьевки. Контроль времени 15 мин на партию каждому участнику. Зачет велся по двум возрастным категориям, до 2010 г.р. и 2009 г.р. и старше.
В итоге 2,5 часовой, боевой и творческой борьбы, выявились призеры и победитель соревнования.
Итоги:
2009г.р. и старше
1 место — Сластников Влад
2 место — Есаян Рома
3 место — Страхов Сева
2010г.р. и младше
1 место — Черепанов Вася
2 место — Гоциридзе Валера
3 место — Заиченко Ваня
Организовал и провел турнир инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Гашев Александр Анатольевич.
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