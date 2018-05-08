Воспитанники шахматного клуба «Интеллект» достойно выступили на чемпионате России

В Сочи завершились чемпионаты России по шахматам среди мальчиков и девочек. ШК «Интеллект» в столь ответственных соревнованиях представляли трое воспитанников: Саркис Саркисян, Владимир Амирджанян (оба в возрастной категории мальчиков до 11 лет) и Ярослава Сидорова (возрастная категория 13 лет).

Турниры были разделены на «Высшую лигу» (чемпионы и призеры городов, республик и регионов РФ) и «Первую лигу», в которых были представлены лучшие шахматисты страны.

По итогам соревнований Саркис Саркисян вошел в сотню лучших шахматистов России до 11 лет, набрав хороший результат — 5 очков из девяти возможных (5/9). А в тридцатку лучших ворвался Владимир Амирджанян, который набрал 6 очков, победив многих именитых соперников.

Также 57 строчку (среди 94) из лучших шахматисток до 13 лет в «Первой Лиге» заняла Ярослава Сидорова (4 очка из 9-ти), отобрав очки у нескольких девочек, значительно опережающих ее по официальному рейтингу РШФ.

Стоит заметить, что для этих ребят это был первый опыт в турнирах такого масштаба. И все они показали достойные результаты, подтянули свои знания и получили драгоценный опыт, который обязательно пригодится в будущих сражениях. (то)