Илюмжинов допустил перевод счетов FIDE в Bank of America из-за санкций

Также FIDE может обратиться в один европейский банк, название которого Илюмжинов раскрыть отказался. «Много желающих разместить наши счета и из крупных российских банков», — добавил президент FIDE.

Илюмжинов отметил, что он находится под санкциями с 2015 г., но федерация до сих пор «спокойно» оплачивает все контракты.