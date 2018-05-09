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Илюмжинов допустил перевод счетов FIDE в Bank of America из-за санкций
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Илюмжинов допустил перевод счетов FIDE в Bank of America из-за санкций 

Ведомости 1 час назад
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов допустил, что ее счета могут быть переведены в Bank оf America. «Я отдал казначею FIDE список из нескольких банков, куда мы можем перенести счета, в том числе в Bank of America. Я написал им письмо, и они для сотрудничества открыты», — сказал Илюмжинов РБК.
Также FIDE может обратиться в один европейский банк, название которого Илюмжинов раскрыть отказался. «Много желающих разместить наши счета и из крупных российских банков», — добавил президент FIDE.
Илюмжинов отметил, что он находится под санкциями с 2015 г., но федерация до сих пор «спокойно» оплачивает все контракты.
В начале мая газета Financial Times сообщила, что швейцарский банк UBS закрыл счет FIDE, и ни один другой банк не пожелал взять ее на клиентское обслуживание. Причиной послужило то, что Кирсан Илюмжинов находится в санкционном списке США за «материальную помощь и деятельность в интересах или от лица правительства Сирии».
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