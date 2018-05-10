Школьник из Щукина стал чемпионом мира по шахматам

В Албании завершилось первенство мира по шахматам среди школьников. В группе мальчиков не старше девяти лет первое место занял Савва Ветохин , ученик второго класса структурного подразделения Курчатовской школы на улице Маршала Бирюзова.

Савве 9 лет. Он занимается в шахматном отделении на базе Курчатовской школы, а также в шахматной школе имени М. М. Ботвинника в Московском дворце пионеров.

Интерес к шахматам появился у мальчика в младенчестве. Ещё не умея ходить и говорить, он увлечённо наблюдал за тем, как играли в шахматы его старшие брат и сестра. А их, в свою очередь, приобщил отец, который в юности получил звание кандидата в мастера спорта.

— В четыре года мы впервые привели Савву к тренеру,

— рассказала его мама Юлия Ветохина. — Тот удивился: сын уже отлично знал правила. А в 4 года и 11 месяцев он легко выиграл турнир среди мальчиков до 9 лет!

В прошлом году он выиграл юношеское первенство России, завоевал серебро на первенстве мира по быстрым шахматам среди мальчиков не старше 12 лет и взял бронзу первенства Европы. Шахматы — не единственное увлечение Саввы. От многочасовых умственных нагрузок он отдыхает, занимаясь музыкой. Некоторое время мальчик пел в хоре, играл на балалайке, а сейчас играет на фортепиано.