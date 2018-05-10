Как Карякин и Пантыкин сделали жизнь «особых» детей бодрее и веселее

В екатеринбургском футбольном манеже «Урал» состоялся юнифайд-матч с участием свердловских политиков, общественных деятелей, спортсменов, бизнесменов и участников Специальной Олимпиады. В тяжелом спортивном противостоянии победила дружба, сообщает в четверг, 10 мая, «АиФ-Урал»

Получасовой инклюзивный юнифайд-матч на манеже «Урал» в очередной раз доказал равенство и близость тех, кого обделила природа. Это наглядно показали сегодня свердловские политики и известные люди уральского региона, играя в самую популярную в мире игру вместе с участниками Специальной Олимпиады.

Напряженные голевые передачи, мощное противостояние, крики болельщиков и досада от пропущенных мячей — участники футбольного матча не скрывали эмоций. Голов и горячих моментов было настолько много, что судьи тактично подвели игру к равному счету (8:8), и команды «Юность» и «Метеор» обменялись крепкими рукопожатиями.

Звездами праздника для молодых ребят стали послы Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге «дедушка уральского рока» Александр «Сан Саныч» Пантыкин и победитель ралли-марафона «Дакар», квадроциклист Сергей Карякин

«Для ребят сегодня огромное событие, для них это очень важно. Понимаете, с ними нужно работать: делать их сложную жизнь веселее, бодрее и ярче. В этом и есть наша задача, — поделился после матча Александр Пантыкин. — Я постоянно играю в футбол, и сегодняшний матч для меня не исключение. Важно собственным примером показывать, что я посол не просто так, а посол куда-то. И немножечко умею играть в футбол — для меня это важная часть жизни. Уж не говорю о том, что посещаю все матчи «Урала», и должен сказать: у нас потрясающий стадион — лучший среди всех, которые построили к ЧМ-2018».

«Я играл в защите и надеюсь, что хоть чуточку был полезен. Многие мне говорят, лучше бы ты ездил на квадроцикле! Но я все равно я очень стараюсь, чтобы показать результат, и всегда выступаю за спорт, особенно такой — душевный и дружественный», — добавил Сергей Карякин.

После торжественного награждения победителей участникам мероприятия предоставили уникальную возможность сфотографироваться с главным футбольным трофеем в мире — Кубком ЧМ по футболу FIFA, который прибыл в уральскую столицу в начале этой недели в рамках специального тура по городам России, организованного компанией Coca-Cola

Завтра золотой экспонат покажут студентам Уральского федерального университета, и в тот же день он два дня будет демонстрироваться в Историческом сквере Екатеринбурга, где каждому желающему представиться уникальная возможность увидеть трофей, который держали в руках чемпионы мира по футболу.