Норвежец Карлсен сыграл в шахматы в штаб-квартире ООН

По информации NRK, норвежцу отвели 30 минут на игру против 15 соперников, среди которых были сотрудники ООН из России, Чехии, Бахрейна, США, Афганистана, Малайзии, Ливана, Фиджи, Филиппин и Швеции. При этом Карлсен справился за 17 минут.

"Было весело играть. Кажется, что полчаса мало для этого, но постепенно, когда люди начинали проигрывать, становилось легче", — сказал шахматист.