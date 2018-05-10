Норвежец Карлсен сыграл в шахматы в штаб-квартире ООН 

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен провел сеанс игры в шахматы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
По информации NRK, норвежцу отвели 30 минут на игру против 15 соперников, среди которых были сотрудники ООН из России, Чехии, Бахрейна, США, Афганистана, Малайзии, Ливана, Фиджи, Филиппин и Швеции. При этом Карлсен справился за 17 минут.
"Было весело играть. Кажется, что полчаса мало для этого, но постепенно, когда люди начинали проигрывать, становилось легче", — сказал шахматист.
Ранее сообщалось, что Карлсен сохранил лидерство в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).