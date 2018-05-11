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Артур Велиханов выиграл шахматный турнир ко Дню Победы
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Артур Велиханов выиграл шахматный турнир ко Дню Победы 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Артур Велиханов выиграл шахматный турнир ко Дню ПобедыПобедителем шахматного турнира в Махачкале, посвященного 73-й Победе в Великой Отечественной войне, стал шахматист Артур Велиханов.
Традиционный турнир состоялся в шахматном павильоне на Родопском бульваре в Махачкале. Его участниками стали свыше 80 шахматистов — рекордное количество для этих соревнований.
Ставший чемпионом Артур Велиханов набрал 6 очков из 7 возможных. Второе и третье место заняли Сахават Халилов и Сиражудин Мамедов соответственно.
Лучший результат среди женщин показала Амина Абакарова, а среди юношей — Али Чанаканов.
Победителю и призерам помимо медалей и грамот были вручены денежные призы.
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