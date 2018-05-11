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Открытый шахматный фестиваль пройдет на Дону
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Открытый шахматный фестиваль пройдет на Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Открытый шахматный фестиваль «Дон — 2018. Год детского спорта» пройдет в Ростовской области 12-15 мая.
Согласно информации из официальных источников, фестиваль, участниками которого станут свыше 10 тысяч спортсменов и любителей шахмат, пройдет одновременно в 10 донских муниципалитетах (Волгодонск, Зерноград, Каменск-Шахтинский, Миллерово, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Сальск, поселок Усть-Донецкий и слобода Родионово-Несветайская).
В программе мероприятия — турниры по быстрым шахматам, блицтурнир, шахматная викторина, сеансы одновременной игры с участием детско-юношеской сборной команды России.
14-16 мая в поддержку фестиваля в городах и районах Ростовской области пройдут 505 шахматных турниров среди учащихся школ, реализующих проект «Всеобуч по шахматам».
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