Открытый шахматный фестиваль пройдет на Дону

Открытый шахматный фестиваль «Дон — 2018. Год детского спорта» пройдет в Ростовской области 12-15 мая.

Согласно информации из официальных источников, фестиваль, участниками которого станут свыше 10 тысяч спортсменов и любителей шахмат, пройдет одновременно в 10 донских муниципалитетах (Волгодонск, Зерноград, Каменск-Шахтинский, Миллерово, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Сальск, поселок Усть-Донецкий и слобода Родионово-Несветайская).

В программе мероприятия — турниры по быстрым шахматам, блицтурнир, шахматная викторина, сеансы одновременной игры с участием детско-юношеской сборной команды России.

14-16 мая в поддержку фестиваля в городах и районах Ростовской области пройдут 505 шахматных турниров среди учащихся школ, реализующих проект «Всеобуч по шахматам».