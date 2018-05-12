Тань Чжунъи обыграла Цзюй Вэньцзюнь в 6-й партии за титул чемпионки мира

Китаянка Тань Чжунъи чёрными фигурами нанесла поражение соотечественнице Цзюй Вэньцзюнь в шестой партии матча за титул чемпионки мира по шахматам среди женщин. Партия завершилась на 125-м ходу.

После пяти партий в Шанхае, соперницы переехали в Чунцин, где завершают противостояние. После шести сыгранных партий Цзюй Вэньцзюнь ведёт в матче со счётом 3,5:2,5. Следующая партия состоится 13 мая.

Тань Чжунъи является чемпионкой мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе, а Цзюй Вэньцзюнь — победительницей серии Гран-при.