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«Ювентус» — чемпион Италии 2017/18. Фото, видео, пресса
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«Ювентус» — чемпион Италии 2017/18. Фото, видео, пресса 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Кто-то радуется, кто-то рискует саркастические шаржи, а кто-то… обвиняет в воровстве.
13 мая в матче 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Ромой». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 0:0. Благодаря этому «Ювентус» (92 очка) стал недосягаем для «Наполи» (88) в турнирной таблице Серии А и досрочно оформил своё седьмое подряд чемпионство. Вот так встретили чемпионство «старой синьоры» фанаты команды.
Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport посвятило 6 разворотов чемпионству «Ювентуса».
Также журналисты La Gazzetta dello Sport решили креативно подойти к созданию материалов о победителях, раздав символическую премию «Оскар».
В Corriere dello Sport предложили вспомнить «Семь прекрасных титулов „Юве“.
Tuttosport: „Юве“ — легенда футбола, великолепная семёрка».
Реакция в соцсетях тоже любопытна. И тут обыгрывается цифра семь.
А вот шарж, изображающий вечеринку победителей всех топ-чемпионатов Европы.
Вот ещё один шарж. Джанлуиджи Буффон, как грозный император, восседает на железном троне, а соперники спасаются бегством.
Репортаж о том, как «Ювентус» праздновал, вёл в своём «инстаграме» Пауло Дибала.
Хуан Куадрадо выставил фотографию с кубком.
Вот саркастический пост Клаудио Маркизио: «Как и каждый год».
В самолёте футболисты продолжили отмечать, по-итальянски с песнями и пиццей:
Ну и напоследок забавная комбинация баннеров. В одном из итальянских городов в доме над балконом болельщика «Ювентуса» повесили баннер с надписью «Воры». Интересно, когда в Италии представится возможность попраздновать кому-то ещё, кроме фанатов «Юве»?
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Команда Ушениной и Погониной победила на женском командном ЧР по шахматам Цзюй Вэньцзюнь победила Тань Чжунъи в 3-й партии матча за шахматную корону Тань Чжунъи обыграла Цзюй Вэньцзюнь в 6-й партии за титул чемпионки мира
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