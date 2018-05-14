«Ювентус» — чемпион Италии 2017/18. Фото, видео, пресса

Кто-то радуется, кто-то рискует саркастические шаржи, а кто-то… обвиняет в воровстве.

13 мая в матче 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Ромой». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 0:0. Благодаря этому «Ювентус» (92 очка) стал недосягаем для «Наполи» (88) в турнирной таблице Серии А и досрочно оформил своё седьмое подряд чемпионство. Вот так встретили чемпионство «старой синьоры» фанаты команды.

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport посвятило 6 разворотов чемпионству «Ювентуса».

Также журналисты La Gazzetta dello Sport решили креативно подойти к созданию материалов о победителях, раздав символическую премию «Оскар».

В Corriere dello Sport предложили вспомнить «Семь прекрасных титулов „Юве“.

Tuttosport: „Юве“ — легенда футбола, великолепная семёрка».

Реакция в соцсетях тоже любопытна. И тут обыгрывается цифра семь.

А вот шарж, изображающий вечеринку победителей всех топ-чемпионатов Европы.

Вот ещё один шарж. Джанлуиджи Буффон , как грозный император, восседает на железном троне, а соперники спасаются бегством.

Репортаж о том, как «Ювентус» праздновал, вёл в своём «инстаграме» Пауло Дибала.

Вот саркастический пост Клаудио Маркизио : «Как и каждый год».

В самолёте футболисты продолжили отмечать, по-итальянски с песнями и пиццей:

Ну и напоследок забавная комбинация баннеров. В одном из итальянских городов в доме над балконом болельщика «Ювентуса» повесили баннер с надписью «Воры». Интересно, когда в Италии представится возможность попраздновать кому-то ещё, кроме фанатов «Юве»?