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«Рома» — «Ювентус» — 0:0 (обзор)
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«Рома» — «Ювентус» — 0:0 (обзор)
Soccer News
5 часов назад
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Soccer News
Смотрите видеообзор матча 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» и туринский «Ювентус» на поле первой сыграли вничью.
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