Первенство по шахматам среди мальчиков и девочек пройдет в Нижегородской области

Первенство Нижегородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет состоится в начале июня. Об этом сообщается на сайте федерации шахмат Нижегородской области.

Соревнования проводятся по четырем раздельным турнирам: среди мальчиков до 11 и 13 лет и среди девочек до 11 и 13 лет. Допускается участие девочек в турнире мальчиков. Соревнования проводятся в помещении МБУ ДО «ДЮСШ №15 по шахматам» (г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д.28) со 2 по 10 июня в девять туров по швейцарской системе или по круговой системе в зависимости от количества участников в каждом турнире.

Регистрация участников — 2 июня с 09.00 до 10.00. Открытие соревнований — в 10.30, начало первого тура — в 11.00.

Предварительные заявки на участие подаются до 31 мая.