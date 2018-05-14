Турнир по шахматам прошел в Махачкале

Турнир по шахматам прошел в МахачкалеВ течение двух дней, 12 и 13 мая, в Махачкалинском Доме шахмат проходил турнир среди дошколят и первоклассников. Участие в турнире приняли более ста человек со всех городов и районов Дагестана.

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки РД, Республиканская детско-юношеская спортивная школа А. А. Маркарова, Комитет по спорту, туризму и делам молодежи, Республиканский Дом Шахмат, а также предприниматели.

«Для того, чтобы мотивировать большее количество ребят, номинации были поделены не только на группы: по отдельности дошколята и первоклассники, девочки и мальчики, но и на районы и города Дагестана. В итоге призовых мест было 24», — сообщили организаторы.

Турнир проводился в память доблестного воина-интернационалиста Магомеда Шамилгаджиевича Айгумова.