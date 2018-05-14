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Первенство по шахматам «Московский гамбит» прошло на Преображенке
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Первенство по шахматам «Московский гамбит» прошло на Преображенке 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Столичные школьники поборолись в Темоцентре за шахматную корону.
В это воскресенье в Московском центре технологической модернизации образования (Темоцентре) свои силы показали самые сильные шахматисты школ нашего города. Первенство организовал Центр патриотического воспитания и школьного спорта и Шахматная федерация Москвы.
Право на участие завоевали те, кто победил на межрайонных соревнованиях. Игры прошли по швейцарской системе. Жеребьёвку игроков провела специальная программа, разбившая их на пары. По итогам партий были подсчитаны очки и объявлены победители и призеры в личном первенстве среди младшей группы, в которую входили ученики с первых по шестые классы, и старшей, состоящей из учеников с седьмого по одиннадцатый классы.
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