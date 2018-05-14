Шахматный турнир прошел в клубе «Октябрьский»

В шахматном клубе «Октябрьский» 10 мая состоялся шахматный блиц-турнир. Его первый этап прошел за день до него.

— В этом день в шахматном клубе прошел финал утешительного быстрого соревнования. Всего в мероприятии приняли участие 10 игроков, — сообщил директор шахматного клуба «Октябрьский» Сергей Каракулов.

Он добавил, что победителем турнира стал Виктор Панюшкин. Полную таблицу участников мероприятия можно увидеть в учреждении.

Отметим, что шахматный клуб «Октябрьский» находится по адресу: улица Большая Полянка, дом 28, корпус 1.