В Киришах состоялось торжественное открытие шахматного турнира

В ДК «КИНЕФ» состоялось торжественное открытие XVI Международного шахматного турнира «Юные звезды мира» памяти Вани Сомова, финала юношеского Гран-при Европейского Шахматного Союза.

Как уже ранее писала редакция ivbg.ru, международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти рано ушедшего из жизни Вани Сомова «Мемориал Вани Сомова» проводится ежегодно в городе Кириши Ленинградской области.

Перед зрителями развернулось захватывающее театральное представление с жителями далекой Галатики, влюбленными в «великую интеллектуальную игру».

Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области Геннадий Колготин зачитал приветственное слово Губернатора области Александра Дрозденко к участникам турнира. С напутственной речью к игрокам выступил глава Киришского муниципального района Анатолий Левин.

В престижных соревнованиях примут участие 12 представителей разных стран: Украины, Армении, России, Грузии, Белоруссии, Литвы.

На турнире установлена норма международного мастера. Соревнования проводятся по круговой системе — практически нигде в мире в таком формате юношеские соревнования не проходят.

Директор и главный судья турнира, директор Юношеского Гран-при Европейского Шахматного Союза, международный арбитр, заслуженный тренер России Геннадий Несис пожелал шахматистам спортивной удачи, красивой игры и интересных комбинаций.

Эти соревнования традиционно собирают сильнейших и наиболее перспективных шахматистов мира. В частности, победитель «Юных звезд мира» 2005 года Сергей Карякин (Россия) выиграл в турнире претендентов и стал соперником действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. Он закончился с равным счетом — 6:6, норвежскому шахматисту удалось отстоять свой титул, одержав победу в тай-брейке.

Завершили торжественное открытие жеребьевка участников и сеанс одновременной игры гроссмейстера Максима Новика с воспитанниками киришского шахматного клуба «Гамбит». Одному из «гамбитовцев», Дмитрию Кузнецову , в этом году представилась почетная и ответственная миссия — отстаивать честь Киришей на представительном турнире.

Начало первых партий интеллектуальной битвы — 15 мая в 15.00. Торжественное закрытие XVI Международного шахматного турнира «Юные звезды мира» состоится 26 мая.