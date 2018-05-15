Ещё
В Киришах состоялось торжественное открытие шахматного турнира
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Киришах состоялось торжественное открытие шахматного турнира 

Ivyborg.ru 6 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
В ДК «КИНЕФ» состоялось торжественное открытие XVI Международного шахматного турнира «Юные звезды мира» памяти Вани Сомова, финала юношеского Гран-при Европейского Шахматного Союза.
Как уже ранее писала редакция ivbg.ru, международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти рано ушедшего из жизни Вани Сомова «Мемориал Вани Сомова» проводится ежегодно в городе Кириши Ленинградской области.
Перед зрителями развернулось захватывающее театральное представление с жителями далекой Галатики, влюбленными в «великую интеллектуальную игру».
Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области Геннадий Колготин зачитал приветственное слово Губернатора области Александра Дрозденко к участникам турнира. С напутственной речью к игрокам выступил глава Киришского муниципального района Анатолий Левин.
В престижных соревнованиях примут участие 12 представителей разных стран: Украины, Армении, России, Грузии, Белоруссии, Литвы.
На турнире установлена норма международного мастера. Соревнования проводятся по круговой системе — практически нигде в мире в таком формате юношеские соревнования не проходят.
Директор и главный судья турнира, директор Юношеского Гран-при Европейского Шахматного Союза, международный арбитр, заслуженный тренер России Геннадий Несис пожелал шахматистам спортивной удачи, красивой игры и интересных комбинаций.
Эти соревнования традиционно собирают сильнейших и наиболее перспективных шахматистов мира. В частности, победитель «Юных звезд мира» 2005 года Сергей Карякин (Россия) выиграл в турнире претендентов и стал соперником действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. Он закончился с равным счетом — 6:6, норвежскому шахматисту удалось отстоять свой титул, одержав победу в тай-брейке.
Завершили торжественное открытие жеребьевка участников и сеанс одновременной игры гроссмейстера Максима Новика с воспитанниками киришского шахматного клуба «Гамбит». Одному из «гамбитовцев», Дмитрию Кузнецову, в этом году представилась почетная и ответственная миссия — отстаивать честь Киришей на представительном турнире.
Начало первых партий интеллектуальной битвы — 15 мая в 15.00. Торжественное закрытие XVI Международного шахматного турнира «Юные звезды мира» состоится 26 мая.
Ivyborg.ru: последние новости
В Киришах пройдет XVI Международный шахматный турнир ЕГЭ-2018: расписание основного этапа экзаменов Для мусульман наступает Священный месяц Рамадан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У чемпиона ОИ произошло кровоизлияние в мозг12
Новая красотка в российской гимнастике54
На кого попадёт Россия в 1/4 финала22
Судья назначил два странных пенальти и попал за решетку
«Локомотив», ЦСКА и «Анжи» сыграют в Юношеской лиге УЕФА
Видео
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:46
Хоккейная сборная записала видеообращение к участникам ЕГЭ
Хоккей Образование
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:11
Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти
Футбол
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение