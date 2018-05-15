Шахматисты из Вороновского приняли участие в турнире

Фото: официальная страница школы № 2073

Шахматисты из Вороновского приняли участие 13 мая в финальном турнире «Московский гамбит» в Москве.

Поехать на престижные соревнования завоевали право ученики школы №2073 поселения Вороновское. Перед этим они стали чемпионами Троицкого и Новомосковского административных округов в личном зачете.

— Важно, что теперь наши ребята имеют международный шахматный рейтинг. Ученики школы познакомились с кандидатами и мастерами спорта и попробовали свои навыки в игре, — отметили на официальном сайте учреждения.

В десятку сильнейших участников вошла ученица Анастасия Каршова. Шахматист Артавазд Акопян занял 13 место.