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Шахматисты из Вороновского приняли участие в турнире
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Шахматисты из Вороновского приняли участие в турнире 

Администрация поселения Вороновское 5 часов назад
Фото: официальная страница школы № 2073
Шахматисты из Вороновского приняли участие 13 мая в финальном турнире «Московский гамбит» в Москве.
Поехать на престижные соревнования завоевали право ученики школы №2073 поселения Вороновское. Перед этим они стали чемпионами Троицкого и Новомосковского административных округов в личном зачете.
— Важно, что теперь наши ребята имеют международный шахматный рейтинг. Ученики школы познакомились с кандидатами и мастерами спорта и попробовали свои навыки в игре, — отметили на официальном сайте учреждения.
В десятку сильнейших участников вошла ученица Анастасия Каршова. Шахматист Артавазд Акопян занял 13 место.
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