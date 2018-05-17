Ученики из Вороновского представили Новую Москву на соревнованиях

Фото: Пресс-служба Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ

VII Московский городской полевой лагерь «Юный пожарный 2018» прошел на территории учебно-тренировочного полигона Пожарно-спасательного центра Москвы в населенном пункте Апаринки. В них приняла участие команда из Вороновского. Об этом сообщили 16 мая в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. На протяжении нескольких дней ученики школ столицы демонстрировали свои умения в теоретической подготовке будущих пожарных, оказании первой доврачебной помощи условному пострадавшему, мастерство в вязке спасательных узлов и проведении боевого развертывания с подачей воды из стволов.

Главной целью проведения спортивного мероприятия стало формирование среди молодежи сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.