Ещё
Ученики из Вороновского представили Новую Москву на соревнованиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученики из Вороновского представили Новую Москву на соревнованиях 

Администрация поселения Вороновское 17 мая 2018
Фото: Пресс-служба Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ
VII Московский городской полевой лагерь «Юный пожарный 2018» прошел на территории учебно-тренировочного полигона Пожарно-спасательного центра Москвы в населенном пункте Апаринки. В них приняла участие команда из Вороновского. Об этом сообщили 16 мая в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. На протяжении нескольких дней ученики школ столицы демонстрировали свои умения в теоретической подготовке будущих пожарных, оказании первой доврачебной помощи условному пострадавшему, мастерство в вязке спасательных узлов и проведении боевого развертывания с подачей воды из стволов.
Главной целью проведения спортивного мероприятия стало формирование среди молодежи сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Ученики спортивного клуба Вороново примут участие в чемпионате по футболу Команда ГБОУ Школа №2073 стала победителем муниципального этапа экологической олимпиады Жителей поселения пригласили на соревнования по конкуру
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расстроенные хоккеисты попали впросак после ЧМ26
«Мы заставили Россию говорить на украинском»102
Кабаева дала Загитовой ценный совет10
Отец Кожевниковой «напал» на Третьяка115
Предсказан результат сборной РФ на ЧМ-201839
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение