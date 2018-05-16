Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь разошлись миром в 9-й партии на первенство мира

Сегодня, 16 мая, в Чунцине (Китай) была сыграна девятая партия женского матча на первенство мира между китаянками Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь.

Тань Чжунъи играла белыми фигурами, партия завершилась вничью. Счёт в матче — 5:4 в пользу Вэньцзюнь.

В матче осталось провести одну классическую партию — 18 мая. В случае ничейного исхода по итогам десяти партий будет сыгран тай-брейк.

26-летняя Тань Чжунъи — действующая чемпионка мира, она завоевала титул в прошлом году.

27-летняя Цзюй Вэньцзюнь впервые участвует в матче за шахматную корону. В прошлом году она выиграла женский Гран-при и получила право на выступление в матче.