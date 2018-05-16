Ещё
Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь разошлись миром в 9-й партии на первенство мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь разошлись миром в 9-й партии на первенство мира 

Чемпионат.com 9 часов назад
Сегодня, 16 мая, в Чунцине (Китай) была сыграна девятая партия женского матча на первенство мира между китаянками Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь.
Тань Чжунъи играла белыми фигурами, партия завершилась вничью. Счёт в матче — 5:4 в пользу Вэньцзюнь.
В матче осталось провести одну классическую партию — 18 мая. В случае ничейного исхода по итогам десяти партий будет сыгран тай-брейк.
26-летняя Тань Чжунъи — действующая чемпионка мира, она завоевала титул в прошлом году.
27-летняя Цзюй Вэньцзюнь впервые участвует в матче за шахматную корону. В прошлом году она выиграла женский Гран-при и получила право на выступление в матче.
Чемпионат.com: последние новости
Команда Ушениной и Погониной победила на женском командном ЧР по шахматам Карякин: у организаторов «Дакара» явно возникли проблемы с маршрутом «Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» и в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву разорят в Канаде42
Жена Аршавина оказалась в центре скандала23
«На них наша главная надежда»8
Россияне предсказали победителя в матче Россия-Канада2
«Атлетико» выиграл Лигу Европы1
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
00:46
Падение, боль, травмы: гимнасты делятся неудачами
Летние виды спорта
04:17
«За 40 тысяч в день я готов терпеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение