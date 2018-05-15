Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в 8-й партии на первенство мира

Сегодня, 15 мая, в Чунцине (Китай) была сыграна восьмая партия женского матча на первенство мира между китаянками Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь.

Цзюй Вэньцзюнь играла белыми фигурами, партия завершилась вничью. Счёт в матче — 4,5:3,5 в пользу Вэньцзюнь.

В матче осталось провести две классические партии — 16 и 18 мая. В случае ничейного исхода будет сыгран тай-брейк.

26-летняя Тань Чжунъи — действующая чемпионка мира, она завоевала титул в прошлом году.

27-летняя Цзюй Вэньцзюнь впервые играет в матче за шахматную корону. В прошлом году она выиграла женский Гран-при и получила право на участие в матче.