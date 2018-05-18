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Цзюй Вэньцзюнь обыграла Тань Чжунъи в матче за женскую шахматную корону
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Цзюй Вэньцзюнь обыграла Тань Чжунъи в матче за женскую шахматную корону 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Сегодня, 18 мая, в Чунцине (Китай) была сыграна заключительная, десятая партия женского матча на первенство мира между китаянками Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь.
Цзюй Вэньцзюнь играла белыми фигурами, партия завершилась вничью на 70-м ходу. Итоговый счёт в матче — 5,5:4,5 в пользу Цзюй Вэньцзюнь, которая стала 17-й чемпионкой мира по шахматам.
27-летняя Цзюй Вэньцзюнь впервые участвовала в матче за шахматную корону. В прошлом году она выиграла женский Гран-при и получила право на выступление в матче.
26-летняя Тань Чжунъи — чемпионка мира прошлого года.
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