Цзюй Вэньцзюнь обыграла Тань Чжунъи в матче за женскую шахматную корону

Сегодня, 18 мая, в Чунцине (Китай) была сыграна заключительная, десятая партия женского матча на первенство мира между китаянками Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь.

Цзюй Вэньцзюнь играла белыми фигурами, партия завершилась вничью на 70-м ходу. Итоговый счёт в матче — 5,5:4,5 в пользу Цзюй Вэньцзюнь, которая стала 17-й чемпионкой мира по шахматам.

27-летняя Цзюй Вэньцзюнь впервые участвовала в матче за шахматную корону. В прошлом году она выиграла женский Гран-при и получила право на выступление в матче.

26-летняя Тань Чжунъи — чемпионка мира прошлого года.