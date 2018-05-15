Карякин: у организаторов «Дакара» явно возникли проблемы с маршрутом

Российский квадроциклист, чемпион «Дакара-2017» Сергей Карякин прокомментировал известие об отказе Чили стать одной из стран-хозяек ралли-марафона 2019 года.

«Министр спорта Чили подтвердил, что страна не будет принимать «Дакар-2019» из-за экономических проблем. Очень жаль, потому что ходят слухи, что снова будет Перу. Перу — это, конечно, дюны, и если бы ещё добавилась Чили, то это было бы очень интересно и сложно, так как в Чили также много песка. Но я не сильно расстраиваюсь и уверен, что организаторы подготовят интересный маршрут. Сейчас также ходит много слухов об Эквадоре — ни разу там не был. Надеюсь, там будет проходить гонка. Всегда интересно открывать для себя новые страны. Организаторы должны были объявить маршрут вчера, но явно у них возникли какие-то проблемы. Интрига закручивается, и мы с ещё большим нетерпением ждём объявления маршрута «Дакар-2019», — написал Карякин в своём аккаунте в «Инстаграме».