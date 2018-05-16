Псковский турнир по быстрым шахматам в честь Дня Победы выиграл Павел Блинков 

В Пскове 12-13 мая прошёл турнир по быстрым шахматам, посвящённый Дню Победы. Как сообщает федерация шахмат Псковской области, по результатам 11 туров победителем стал кандидат в мастера Павел Блинков — победитель прошлогоднего фестиваля «Псков-2017». Вторым стал мастер ФИДЕ Наум Руденко, отставший от победителя на полтора очка, замкнула тройку призёров Алина Павлова. Призом за четвёртое место награждён Альберт Абдулаев. Уже 26-27 мая псковские шахматисты примут участие в Майском кубке по быстрым шахматам. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».