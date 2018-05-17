Дагестанские шахматисты соберутся на турнире Джакая Джакаева

Дагестанские шахматисты соберутся на турнире Джакая ДжакаеваРеспубликанский турнир по быстрым шахматам на призы международного гроссмейстера Джакая Джакаева пройдет 19-20 мая в селе Буглен Буйнакского района.

Турнир проводится как второй этап Кубка Дагестана. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров по новым правилам ФИДЕ (быстрые шахматы). Контроль времени: 15+10 секунд на каждый ход, начиная с первого каждому участнику.

Организаторы турнира учредили призовой фонд в размере 100 тысяч рублей. Церемония торжественного открытия пройдет 19 мая в 12 часов.