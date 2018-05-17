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В районе Вешняки прошел турнир по шахматам
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В районе Вешняки прошел турнир по шахматам 

Управа района Вешняки 5 часов назад
Организатором спортивного турнира выступил ГБУ Центр «Вешняки».
Турнир проводился среди учащихся школ района Вешняки. Мероприятие состоялось в помещении центра под названием «Садко», на базе которого тренируются воспитанники шахматного клуба «Ладья». Начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки» Владислав Владимирович Денисов сообщил о регулярных турнирах по шахматам в районе. «Преподает шахматы международный мастер по шахматам Галина Ивановна Мельник», — сообщил В. Денисов. По его словам, победители и призеры спортивного мероприятия получили медали и грамоты, а остальные участники — памятные значки.
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