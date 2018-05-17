Первенство среди детей по шахматам

14 мая в шахматном клубе ГБУ «ФАВОРИТ», корпус 1804 «Б» прошёл первый игровой день открытого первенства города Зеленограда по шахматам, среди детей 10 лет и моложе. В первенстве приняло участие 17 юных шахматистов. Система проведения розыгрыша круговая.

В течение дух часов организаторами было проведено три тура игр первенства. Лидируют с 3 очками после трёх туров Чернаков Даниил и Ташлинцев Ярослав у Ушакова Никиты 2,5 очка. Впереди у шахматистов ещё несколько игровых дней.

Игровой день понедельник с 16.00 часов.

Первенство для детей организовал главный судья, инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Гашев А. А.