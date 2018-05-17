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Первенство среди детей по шахматам
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Первенство среди детей по шахматам 

Управа района Крюково 4 часа назад
Фото: Управа района Крюково
14 мая в шахматном клубе ГБУ «ФАВОРИТ», корпус 1804 «Б» прошёл первый игровой день открытого первенства города Зеленограда по шахматам, среди детей 10 лет и моложе. В первенстве приняло участие 17 юных шахматистов. Система проведения розыгрыша круговая.
В течение дух часов организаторами было проведено три тура игр первенства. Лидируют с 3 очками после трёх туров Чернаков Даниил и Ташлинцев Ярослав у Ушакова Никиты 2,5 очка. Впереди у шахматистов ещё несколько игровых дней.
Игровой день понедельник с 16.00 часов.
Первенство для детей организовал главный судья, инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Гашев А. А.
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