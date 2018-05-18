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Преображенцы сыграют в шахматы
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Преображенцы сыграют в шахматы 

Управа района Преображенское 6 часов назад
Фото: Управа района Преображенское
Районный шахматный турнир «Ход Конём» пройдет в нашем районе.
Шахматный турнир даст возможность любителям этой древней настольной игре помериться силами. Провести соревнования предложили члены Молодежной палаты Преображенки. Идею поддержала местная власть. Финансирование взял на себя Досуговый центр «Преображенец».
Турнир намечен на 27 мая — метеорологи обещают погожий солнечный день. Шахматисты всех возрастов соберутся на спортивной площадке во дворе дома 9 по Большой Черкизовской улице. Впрочем, организаторы подготовили альтернативный вариант на случай дождя — в этом случае турнир будет перенесен в помещение Досугового центра «Преображенец», которое находится неподалеку.
Как отмечает главный судья Максим Кузнецов, турнир посвящен Дню защиты детей. Соревнования будут проходить по правилам Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Шахматистов разделят на возрастные категории: 7-12, 13-17, 18-25 лет и старше. Жеребьёвка пройдет при помощи компьютерной программы. Все участники турнира получат памятные подарки и грамоты, а победители получат Кубки, медали и дипломы.
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