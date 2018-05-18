Карякин хотел проехать «Дакар-2019» в Эквадоре

Победитель «Дакара-2017» в категории квадрациклов россиянин Сергей Карякин один из первых узнал подробности маршрута ралли-марафона 2019 года в Перу, который впервые пройдет по территории одной страны.

«Было много различных слухов (где пройдет «Дакар» — ред.), а в результате оказалось, что вся гонка пройдёт по территории Перу, — приводит слова гонщика его пресс-служба. — С одной стороны, это, конечно же, плохо — так как хочется посетить много разных стран. Я очень надеялся, что будет Эквадор, я там ни разу там не был. С другой стороны — хорошо, потому что организаторы кардинально изменили подход к маршруту», — сказал Карякин, добавив, что о маршруте гонки ему рассказали организаторы по телефону.

Организаторы, по словам Карякина, пообещали, что это будет самый песочный «Дакар» за всю историю.

В следующем году россиянин будет выступать в ралли-марафоне в категории багги.