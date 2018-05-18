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Детский шахматный турнир пройдет на смотровой площадке башни «Федерация» 21–22 мая
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Детский шахматный турнир пройдет на смотровой площадке башни «Федерация» 21–22 мая 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Турнир по шахматам Кубка Анатолия Карпова среди школьников состоится с 21 по 22 мая на смотровой площадке башни «Федерация» в Москве, он будет посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы департамента спорта и туризма столицы.
«С 21 по 22 мая 2018 на смотровой площадке в башне «Федерация» PANORAMA 360 при поддержке фабрики мороженого «Чистая линия» пройдет шахматный турнир Кубка Анатолия Карпова «Высота Великой Победы», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по «блицу» и «быстрым шахматам» среди школьников до 15 лет», — говорится в сообщении.
В турнире примут участие более 200 детей. Торжественное открытие состоится 21 мая в 15:00, награждение участников и закрытие турнира начнется в 18:00 22 мая, на нем выступят студенты академии популярной музыки Игоря Крутого.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы» в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта «Блиц» и «Быстрые шахматы». Для жеребьевки турниров будут использовать программу SWISSMANAGER. Все турниры А и В проводятся с обсчетом рейтинга ФИДЕ (БЛИЦ, RAPID) и Российского рейтинга.
Международный арбитр ФИДЕ, международный организатор, мастер спорта по шахматам Артем Ахметов выступит главным судьей соревнований.
На турнире будут присутствовать депутат Госдумы, 16-кратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и генеральный партнер проекта всех этапов Кубка турнира Константин Курченков.
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