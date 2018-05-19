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«Виктория Пльзень» стала чемпионом Чехии, «Зброёвка» Базелюка вылетела
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«Виктория Пльзень» стала чемпионом Чехии, «Зброёвка» Базелюка вылетела 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Виктория Пльзень» на своём поле обыграла «Теплице» в матче 29-го тура чемпионата Чехии (2:1) и досрочно выиграла турнир.
«Виктория» набрала 63 очка и за тур до завершения чемпионата опережает на семь баллов ближайшего преследователя — пражскую «Славию». Клуб из Пльзени в пятый раз в своей истории стал чемпионом Чехии и обошёл по числу титулов «Славию» (4). Больше чемпионств выигрывала только «Спарта» — 12.
«Зброёвка», за которую на правах аренды выступает нападающий ЦСКА Константин Базелюк, в 29-м туре сыграла вничью с «Высочиной» (0:0) и покидает элиту, заняв последнее место в турнирной таблице.
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