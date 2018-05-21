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В клубе «Парус» в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» проходят занятия по шашкам и шахматам
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В клубе «Парус» в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» проходят занятия по шашкам и шахматам 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 17 часов назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
— Шахматы — это игра, обожаемая многими учеными, писателями, политическими деятелями. Интеллектуальный поединок является единственным видом олимпийского спорта, в котором могут принимать участие люди хоть 90-летнего возраста, — уточнил представитель центра соцобслуживания «Западное Дегунино».
Чтобы стать участником программы и заниматься шахматами или шашками, необходимо заполнить анкету в  филиале «Западное Дегунино» ТЦСО Бескудниково по адресу улица Ивана Сусанина, 2, корп. 1 или по телефону 8 (499) 906-08-61. (ео)
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