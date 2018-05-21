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«Единая Россия» планирует провести XVIII съезд партии в конце октября
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«Единая Россия» планирует провести XVIII съезд партии в конце октября
Агентство «Москва»
15 часов назад
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Об этом журналистам сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
«Пока мы ориентируемся на конец октября. Дата пока не определена», — сказал А. Турчак.
Съезд партии проходит ежегодно. В прошлом году он состоялся 22-23 декабря.
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