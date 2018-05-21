Ещё
«Единая Россия» планирует провести XVIII съезд партии в конце октября
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Единая Россия» планирует провести XVIII съезд партии в конце октября 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Об этом журналистам сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
«Пока мы ориентируемся на конец октября. Дата пока не определена», — сказал А. Турчак.
Съезд партии проходит ежегодно. В прошлом году он состоялся 22-23 декабря.
Агентство «Москва»: последние новости
Д.Медведев может в ближайшее время представить кандидатов на посты вице-премьеров и министров РФ Игроки сборной России по хоккею записали видеообращение к участникам ЕГЭ-2018 Билет на чемпионат мира по практической стрельбе из карабина будет стоить не более 1,5 тыс. руб.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие96
Смолов рассказал об обиде на Черчесова2
Джонсон обратился к британцам в связи с ЧМ в России37
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018182
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
00:57
Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
10:36
Без россиян
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение