«Единая Россия» планирует провести XVIII съезд партии в конце октября

Об этом журналистам сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Пока мы ориентируемся на конец октября. Дата пока не определена», — сказал А. Турчак.

Съезд партии проходит ежегодно. В прошлом году он состоялся 22-23 декабря.