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На Железнодорожной сыграли в шахматы
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На Железнодорожной сыграли в шахматы 

Управа района Молжаниновский города Москвы 14 часов назад
В центре культуры и спорта «Агацукан» на Железнодорожной, 2 состоялись открытые турниры по шахматам для детей и взрослых. Попробовать свои силы мог каждый желающий.
За шахматные столы сначала сели юные шахматисты в возрасте от 5 до 16 лет, после чего борьбу за победу продолжили участники от 17 лет и старше.
— Все участники большие молодцы. Бились стойко и до конца. Каждый получил ценнейший опыт и незабываемые эмоции, — отметили в администрации центра.
В этот день призы и подарки ждали не только победителей, но и всех участников. (то)
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