На Железнодорожной сыграли в шахматы

В центре культуры и спорта «Агацукан» на Железнодорожной, 2 состоялись открытые турниры по шахматам для детей и взрослых. Попробовать свои силы мог каждый желающий.

За шахматные столы сначала сели юные шахматисты в возрасте от 5 до 16 лет, после чего борьбу за победу продолжили участники от 17 лет и старше.

— Все участники большие молодцы. Бились стойко и до конца. Каждый получил ценнейший опыт и незабываемые эмоции, — отметили в администрации центра.

В этот день призы и подарки ждали не только победителей, но и всех участников. (то)