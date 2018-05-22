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Лучшие шахматисты Дагестана сыграли на турнире гроссмейстера Джакая Джакаева
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Лучшие шахматисты Дагестана сыграли на турнире гроссмейстера Джакая Джакаева 

Mirmol.ru 20 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Лучшие шахматисты Дагестана сыграли на турнире гроссмейстера Джакая ДжакаеваВторой этап Кубка Дагестана по быстрым шахматам завершился в селе Буглен Буйнакского района. Турнир проводился на призы международного гроссмейстера Джакая Джакаева.
В турнире приняли участие свыше 80 шахматистов разных возрастных категорий из многих городов и районов республики.
Победителем в основном зачете турнира стал махачкалинец Камиль Кардашев. Второе и третье место заняли соответственно Мансур Мусаев и Сиражутдин Мамедов, также представляющие столицу республики.
Среди девушек до 2006 года рождения лидировала Аминат Сагадулаева (Буйнакский район), а среди девушек до 2001 года рождения — Патимат Шамхалова. Лучший результат среди ветеранов показал Ахмед Хасбулатов. В кадетской группе первым стал Султан Бексолтанов. В юниорском зачете победил Джабраил Камаев. В соревнованиях среди женщин победительницей стала Амина Абакарова. Среди лиц с ограниченными возможностями здоровья лучшим был Багаудин Мусиев.
Все победители награждены кубками, медалями и денежными поощрениями.
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