В школе № 1883 завершился шахматный турнир

19 мая в школе № 1883 завершился заключительный в этом учебном году турнир по шахматам, где ребята могли официально выполнить спортивные разряды. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Согласно Положению турнир проходил в 4-х возрастных и уровневых категориях, в которых приняло участие более 80 шахматистов из разных шахматных клубов и школ города.

По предварительным данным 15 шахматистов выполнили нормы 3-х юношеских разрядов и 8 человек вторых юношеских. Поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем не останавливаться на достигнутом уровне и двигаться вперед к новым вершинам.