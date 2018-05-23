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В школе № 1883 завершился шахматный турнир
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В школе № 1883 завершился шахматный турнир 

Южное Бутово 6 часов назад
Фото: Южное Бутово
19 мая в школе № 1883 завершился заключительный в этом учебном году турнир по шахматам, где ребята могли официально выполнить спортивные разряды. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Согласно Положению турнир проходил в 4-х возрастных и уровневых категориях, в которых приняло участие более 80 шахматистов из разных шахматных клубов и школ города.
По предварительным данным 15 шахматистов выполнили нормы 3-х юношеских разрядов и 8 человек вторых юношеских. Поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем не останавливаться на достигнутом уровне и двигаться вперед к новым вершинам.
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