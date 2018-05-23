В школе № 1883 юные шахматисты подтвердили свои разряды

Как сообщается на сайте школы № 1883, 19 мая завершился заключительный в этом учебном году турнир по шахматам, где ребята могли официально выполнить спортивные разряды.

Турнир проходил в 4-х возрастных и уровневых категориях. В соревнованиях приняло участие более 80 шахматистов из разных шахматных клубов и школ Москвы.

По предварительным данным 15 шахматистов выполнили нормы 3-х юношеских разрядов и 8 человек вторых юношеских. Поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем не останавливаться на достигнутом уровне и двигаться вперед к новым вершинам.