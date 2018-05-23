Лучшие юные шахматисты Южного Урала сразились в командном первенстве

Лучшие юные шахматисты Южного Урала сразились в общекомандном и личном первенстве в рамках регионального проекта «Шахматный всеобуч».

Для выявления лучших муниципальных образований и одаренных юных шахматистов на базе ДООЦ «Уральские зори» под Магнитогорском прошли соревнования Челябинской области по шахматам. В них принимали участие дети до 9 лет.

В соревнованиях участвовали 18 команд городских округов и муниципальных районов Челябинской области. По итогам команды-победительницы получили кубки, дипломы и денежные призы от Министерства физической культуры и спорта Челябинской области. Юные шахматисты из Трёхгорного завоевали 1 место, школьники из Копейска заняди 2 место. Магнитогорские школьники завоевали бронзовые медали командного первенства.

Напомним, что с 2018 года проект «Шахматный всеобуч» начали внедрять во всех муниципальных образованиях Челябинской области.