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Лучшие юные шахматисты Южного Урала сразились в командном первенстве
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Лучшие юные шахматисты Южного Урала сразились в командном первенстве 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Лучшие юные шахматисты Южного Урала сразились в общекомандном и личном первенстве в рамках регионального проекта «Шахматный всеобуч».
Для выявления лучших муниципальных образований и одаренных юных шахматистов на базе ДООЦ «Уральские зори» под Магнитогорском прошли соревнования Челябинской области по шахматам. В них принимали участие дети до 9 лет.
В соревнованиях участвовали 18 команд городских округов и муниципальных районов Челябинской области. По итогам команды-победительницы получили кубки, дипломы и денежные призы от Министерства физической культуры и спорта Челябинской области. Юные шахматисты из Трёхгорного завоевали 1 место, школьники из Копейска заняди 2 место. Магнитогорские школьники завоевали бронзовые медали командного первенства.
Напомним, что с 2018 года проект «Шахматный всеобуч» начали внедрять во всех муниципальных образованиях Челябинской области.
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