Юные спортсмены приняли участие в турнире по быстрым шахматам «Храбрый конь»

Школа №1505 «Преображенская» назвала своих гроссмейстеров.

Границы традиционного турнира расширились, к нему подключились любители шахмат из нескольких школ: №1530, №1360, №1494, №171, школы «Ретро» и даже из детских садов.

Юные шахматисты с удовольствием приняли участие в соревнованиях за титул лучшего школьного гроссмейстера. В турнире померялись силами сорок четыре шахматиста, среди которых были как девочки, так и мальчики. Самому старшему участнику турнира было тринадцать лет, младшему — четыре года. Соревнования проходили в трех возрастных и квалифицированных категориях. В младшей категории гроссмейстером был признан пятилетний Саша Клепацкий. В категории Б первое место занял ученик школы №1360 Александр Белей, в категории В — ученик школы №1505 Давид Айзенберг.

Победители и призеры получили дипломы и призы.

Любители шашек №1505 недавно прошел турнир по шашкам. Победу одержал ученик шестого класса Дмитрий Трубчик. На втором месте — Владимир Мойзес. Бронза — девятиклассника Романа Родикова.