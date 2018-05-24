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В Подмосковье утвердили партии, которые смогут не собирать подписи на выборах губернатора
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В Подмосковье утвердили партии, которые смогут не собирать подписи на выборах губернатора 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
Московская областная избирательная комиссия утвердила списки политических партий, которым не требуется собирать подписи избирателей, если их кандидаты примут решение участвовать в выборах губернатора Подмосковья, сообщила в ходе заседания заместитель председателя Избирательной комиссии региона Наталья Земскова.
«В первом пункте утверждаем список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 5 статьи 35 федерального закона о гарантии, второй список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 6, 7 статьи 37 федерального закона, 2 приложение, и признаем утратившими силу ранее принятые подобные решения от 2017 года», — сказала Земскова.
Она добавила, что данное решение будет опубликовано на сайте Мособлизбиркома и направлено в Центральную избирательную комиссию РФ.
В список политических партий кандидатов, которым не требуется собирать подписи избирателей на выборах губернатора Подмосковья, вошли: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Партия дела», «Партия Роста», «Патриоты России», российская экологическая партия «Зеленые», «Альянс зеленых» и КПРФ.
Выборы ряда глав субъектов РФ, в том числе губернатора Московской области, пройдут 9 сентября 2018 года.
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