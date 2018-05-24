В Подмосковье утвердили партии, которые смогут не собирать подписи на выборах губернатора

Московская областная избирательная комиссия утвердила списки политических партий, которым не требуется собирать подписи избирателей, если их кандидаты примут решение участвовать в выборах губернатора Подмосковья, сообщила в ходе заседания заместитель председателя Избирательной комиссии региона Наталья Земскова

«В первом пункте утверждаем список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 5 статьи 35 федерального закона о гарантии, второй список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 6, 7 статьи 37 федерального закона, 2 приложение, и признаем утратившими силу ранее принятые подобные решения от 2017 года», — сказала Земскова.

Она добавила, что данное решение будет опубликовано на сайте Мособлизбиркома и направлено в Центральную избирательную комиссию РФ

Выборы ряда глав субъектов РФ, в том числе губернатора Московской области, пройдут 9 сентября 2018 года.