Удачная партия: как привить ребенку любовь к шахматам

Шахматы — это не просто древняя мудрая игра. Занятия шахматами с раннего детства учат самостоятельно думать и принимать решения, бороться и не унывать при неудачах и вырабатывают волю. Наконец, шахматы — это отличная подготовка к школе. Игра воспитывает усидчивость и внимательность, развивает абстрактное мышление и умение ориентироваться на плоскости.

С 2015 года в стране действует программа «Шахматы в школе». Она предусматривает обязательные уроки шахмат в начальных классах. И хотя к программе уже присоединились сотни школ, единых стандартов преподавания нет, а вести уроки часто поручают неподготовленным учителям математики или физкультуры. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что ваш ребенок заинтересуется шахматами в рамках школьной программы.

Идеальный возраст для знакомства с шахматами три — четыре года. Уже через пару лет регулярных занятий дети могут сами решать шахматные задачи, разбирать композиции и разыгрывать типовые партии. Познавать основы шахматного искусства для начала лучше в уютной домашней обстановке.

Вот несколько простых правил, которые помогут родителям сделать шахматы одним из главных помощников в воспитании ребенка. Даже если в будущем он не станет гроссмейстером, шахматные знания наверняка пригодятся и во взрослой жизни, а умение логически мыслить, концентрировать внимание, запоминать и просчитывать дальнейшие ходы помогут сформировать всесторонне развитую личность.

1. Главное — начать играть

Для начала шахматную доску и фигуры можно выложить среди игрушек. Ребенок заинтересуется новыми предметами и непременно начнет спрашивать о них. Тут самое время познакомить его с фигурами, их расстановкой на доске и правилами игры.

Знакомство можно начать с пешек, затем показать, как ходят ладья и ферзь, король и конь.

Саму игру можно представить как сказку о сражении двух армий. Маленькие дети еще не знают, что такое победа или поражение. Для них шахматная партия — это просто игра. Очень важно сохранять такое отношение как можно дольше. Стремление взрослых к результатам и победам любой ценой скорее всего приведет к тому, что у малыша в лучшем случае пропадет интерес к шахматам. Нужно помнить, что главное в постижении шахматного искусства — осознанный интерес и удовольствие от самого процесса игры.

Шахматные уроки нужно максимально разнообразить. Теория должна чередоваться с игровой практикой, а неподвижное сидение за доской нужно прерывать активными играми — футболом, бегом, плаванием или просто зарядкой. Именно такой режим позволяет малышу одновременно развиваться и умственно, и физически.

2. Поймите, что шахматы везде

Играть в шахматы с малышами нужно не только за доской. Для детей весь мир — игра, поэтому найти «шахматные» темы можно хоть на прогулке, например, поиграть, кто увидит вокруг больше предметов, похожих на шахматные фигуры или доску. Или рисовать мелом на асфальте, как ходят фигуры. Дома вместе с ребенком можно вылепить из пластилина шахматного коня или слона. Девочкам будет интересно придумать и вырезать из цветной бумаги наряд для шахматной королевы, а мальчикам — доспехи для шахматной «пехоты» — пешек.

Для детей разработаны десятки компьютерных программ и пособий. На многочисленных шахматных сайтах есть специальные «детские» отделения для онлайн-турниров и обучения. Вы удивитесь, когда узнаете, какое количество детских мультфильмов про шахматы существует в мире. Это и советские мультипликационные шедевры 70-х годов, например, «Гамбит» и «Проходная пешка», и чешский шахматный мультик из серии «Приключения Стремянки и Макаронины», и мультсериалы последних лет — «Фиксики», «Смешарики» «Маша и медведь», где отдельные серии посвящены шахматам. В интернете можно найти десятки специальных обучающих мультфильмов о шахматах для детей всех возрастов.

3. Играйте всей семьей

Шахматы сегодня — не только спорт и развивающая игра. Все популярней становится шахматный туризм. В Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) входит 188 стран, во всех крупных городах мира регулярно проходят открытые турниры, в которых могут участвовать все желающие, независимо от уровня и возраста. Крупнейшее детское первенство России ежегодно проходит в Сочи в конце апреля, а отборочные открытые турниры — во всех крупных городах страны. Такого масштабного мероприятия как у нас, нет больше нигде в мире. Крупные летние соревнования юных шахматистов устраивают в Казани, Ярославле, Анапе и других городах. В Европе большие детские шахматные состязания проходят в Испании, Чехии, Германии, Франции и Нидерландах.

Открытые детские турниры по шахматам не похожи на обычные спортивные сборы.

«Сейчас многие выезжают на турниры целыми семьями, сочетая отдых и обучение, — комментирует международный гроссмейстер Георгий Кастаньеда. — Организаторы и педагоги чередуют занятия шахматами с познавательными экскурсиями, подвижными играми и развлечениями. Также по всему миру регулярно стали проходить шахматные соревнования для непрофессиональных шахматистов, взрослых и детей, в которых шахматная составляющая сочетается с фестивальной и культурной программой».

Подключив фантазию, можно в ненавязчивой игровой форме сделать шахматы увлекательным занятием и образом жизни не только для ребенка, но и для себя. Ведь объясняя малышу шахматные премудрости, мы сами заново учимся думать и воспринимать окружающее как дети, а это позволяет посмотреть на привычный для нас мир по-новому.

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