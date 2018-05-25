Шахматный турнир организуют в Воскресенском

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В Доме культуры и спорта «Воскресенское» 1 июня состоится шахматный турнир, посвященный Международному дню защиты детей.

— Мы приглашаем всех желающих в этот день поучаствовать в мероприятии. Шахматный турнир пройдет в здании ДКиС «Воскресенское». В рамках мероприятия мы хотели бы, чтобы юные спортсмены сыграли с жителями старшего поколения для обмена опытом. Мы проводим подобные турниры регулярно, — рассказал заведующий отделом спорта ДКиС «Воскресенское» Вадим Крылов

Для участия в турнире необходимо пройти предварительную регистрацию, которая начнется в 15:30. Соревнования стартуют в 16:00.