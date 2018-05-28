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Самые сильные шахматисты собрались в городском поселении Югры
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Самые сильные шахматисты собрались в городском поселении Югры 

АиФ Югра 35 минут назад
Фото: АиФ Югра
В городском поселении Пойковский (Нефтеюганский район) проходит XIX Международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова, на котором собрались умнейшие спортсмены планеты из России, Израиля, Беларуси, Индии, Украины и Молдовы. Участникам предстоит доказать своё превосходство на шахматных досках, используя главное оружие — ум.
На официальном открытии участников поприветствовал именитый чемпион мира Анатолий Карпов, который рассказал, как всё начиналось: «Когда мы только создавали этот турнир, то не все даже знали, как добраться в Пойковский. Сегодня сюда мечтают попасть многие. Тысячи следят за партиями по интернету».
Турнир в Пойковском, который проводится каждый год, повлиял на развитие шахматного спорта во всём округе. Для участников и жителей города это прекрасная возможность познакомиться с сильнейшими гроссмейстерами мира и в живую увидеть игру именитых спортсменов, особенно это важно для юных шахматистов.
Соревнования в городском поселении продлятся до 5 июня. Торжественное закрытие турнира пройдёт в Нефтеюганске ЦКиСП «Империя», на котором награда найдёт своего победителя.
Напомним, что такое масштабное соревнование на территории округа проходит с 2000 года.
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