Карлсен обыграл Каруану в первом туре шахматного супертурнира в Норвегии 

В Ставангере (Норвегия) сыграны первые партии шахматного супертурнира Altibox Norway Chess 2018.
Действующий чемпион мира Магнус Карлсен белыми фигурами переиграл своего будущего соперника в матче на мировую шахматную корону Фабиано Каруану. Американец упорно защищал ферзевый эндшпиль сначала без одной пешки, а затем и без двух, и даже без трёх, но в итоге сложил оружие на 77-м ходу.
Остальные партии завершились вничью. Так сыграли американец Хикару Накамура и китаец Дин Лижэнь, индиец Вишванатан Ананд и армянин Левон Аронян, американец Уэсли Со и россиянин Сергей Карякин, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и француз Максим Вашье-Лаграв.
Во втором туре Карлсен встретится с предыдущим претендентом на его титул — Карякиным. Белыми будет играть россиянин.