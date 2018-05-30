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Карякин и Мамедьяров разошлись ничьей
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Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым на шахматном супертурнире в Норвегии 

ТАСС 13 часов назад
Фото: ТАСС
Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в третьем туре супертурнира в норвежском Ставангере.
Действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен обыграл армянина Левона Аронян. Также вничью сыграли индийский шахматист Вишванатан Ананд и китаец Динь Лижэнь, американец Уэсли Со и его соотечественник Хикару Накамура, француз Максим Вашье-Лаграв и Фабиано Каруана из США.
Карлсен сохраняет лидерство в таблице после трех туров, в его активе 2,5 очка. Последнее место делят Аронян и Каруана, набравшие по одному очку. Накамура, Карякин, Мамедьяров, Динь Лижэнь, Ананд, Со и Вашье-Лаграв набрали по 1,5 очка и делят места со второго по восьмое.
Все участники супертурнира в Ставангере, помимо Ананда и Ароняна, входят в десятку сильнейших шахматистов мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €250 тыс. Победитель получит €75 тыс., занявший второе место — €40 тыс., третье — €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 8 июня.
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