Карякин и Мамедьяров разошлись ничьей

Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым на шахматном супертурнире в Норвегии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в третьем туре супертурнира в норвежском Ставангере.

Карлсен сохраняет лидерство в таблице после трех туров, в его активе 2,5 очка. Последнее место делят Аронян и Каруана, набравшие по одному очку. Накамура, Карякин, Мамедьяров, Динь Лижэнь, Ананд, Со и Вашье-Лаграв набрали по 1,5 очка и делят места со второго по восьмое.

Все участники супертурнира в Ставангере, помимо Ананда и Ароняна, входят в десятку сильнейших шахматистов мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €250 тыс. Победитель получит €75 тыс., занявший второе место — €40 тыс., третье — €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 8 июня.